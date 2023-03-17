SBS晚新闻（2023年3月17日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲 20 大需求最高就业职位公布；通胀下数百万澳人面临学生债务大幅增加；新调查揭示澳人因经济压力而失眠；能源危机加剧 澳洲多州今冬或面临天然气短缺。（请点击播放键收听详细内容）

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