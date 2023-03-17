SBS晚新闻（2023年3月17日）Play06:40SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.28MB) 澳洲 20 大需求最高就业职位公布；通胀下数百万澳人面临学生债务大幅增加；新调查揭示澳人因经济压力而失眠；能源危机加剧 澳洲多州今冬或面临天然气短缺。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE最新数据显示 澳旅游业就业机会恢复到大流行前水平能源危机加剧 澳大利亚多州今冬或面临天然气短缺通胀冲击：数百万澳人面临学生债务大幅增加 新法案冀改变困境澳人因经济压力而失眠 新调查揭示各群体睡眠质量和时长分享Latest podcast episodesAUKUS核潜艇协议将如何影响重启后的澳中关系“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍自信地做一个温柔有力的女企业家：华人商业女性孙玲访谈SBS早新闻（3月17日）