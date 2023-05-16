SBS晚新闻（2023年5月16日）Play06:40SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.27MB) 澳洲多所大学在世界大学榜单中排名上升；西悉尼一家咖啡店咖啡售卖1500澳元一杯；“为租而建”公寓在澳洲兴起 能否帮助缓解住房危机？学生知道人工智能的存在 希望大学指导他们使用。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE政府拨款数千万澳元成立澳大利亚国家反诈中心为租户预留的“为租而建”公寓兴起 能否帮助缓解澳洲住房危机？“请别把我们往最坏处想"：学生知道AI的存在 希望大学指导他们使用两所澳大利亚大学在前100大学榜单中排名上升维州更新公共交通售票系统方便智能手机手表及信用卡用户商品涨价 量却少了？“缩水式通胀”助长生活成本危机分享Latest podcast episodes澳大利亚国际教育行业萎缩 代价会是区域影响力减弱吗？【SBS新闻快报】68岁男子杨振国被控家暴谋杀56岁女子未遂【观点】住房未来基金提案为何目前无法通过？【观点】如何客观看待自由贸易协定的签订带来的影响？