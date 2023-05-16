SBS晚新闻（2023年5月16日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲多所大学在世界大学榜单中排名上升；西悉尼一家咖啡店咖啡售卖1500澳元一杯；“为租而建”公寓在澳洲兴起 能否帮助缓解住房危机？学生知道人工智能的存在 希望大学指导他们使用。（请点击播放键收听详细内容）

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