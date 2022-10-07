SBS 普通话电台其他收听方式 SBS 晚新闻 (2022年10月7日)Play05:30SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.04MB)Published 7 October 2022 at 5:59pmBy SBSPresented by Zhou LiSource: SBS 本周末澳大利亚东部地区持续降雨 洪水风险升高；IMF再度下调全球经济增长预测；研究显示感染COVID-19会损害心脏。（请点击收听详细内容）Published 7 October 2022 at 5:59pmBy SBSPresented by Zhou LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE炒车花：风险投资新操作？昙花一现变数大AdvertisementREAD MORE这所澳洲社区学校为何如此努力地拯救维吾尔语言和文化？分享Latest podcast episodes【疫苗快报】BioNTech将在维州建立疫苗研发与制造中心SBS早新闻（2022年10月7日）【对话后浪】《少林足球》“三师兄”做客对话后浪说一口好听的印式中文？多元社区家庭鼓励孩子成为多语言人才