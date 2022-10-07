SBS 普通话电台

SBS 晚新闻 (2022年10月7日)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 7 October 2022 at 5:59pm
By SBS
Presented by Zhou Li
Source: SBS

本周末澳大利亚东部地区持续降雨 洪水风险升高；IMF再度下调全球经济增长预测；研究显示感染COVID-19会损害心脏。（请点击收听详细内容）

Published 7 October 2022 at 5:59pm
By SBS
Presented by Zhou Li
Source: SBS
SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

炒车花：风险投资新操作？昙花一现变数大

Advertisement
READ MORE

这所澳洲社区学校为何如此努力地拯救维吾尔语言和文化？

分享

Latest podcast episodes

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】BioNTech将在维州建立疫苗研发与制造中心

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年10月7日）

Director Tian Qiwen (left) and Ronald Cheng

【对话后浪】《少林足球》“三师兄”做客对话后浪

Eddie participates a Chinese language competition in Sydney supported by his whole family.jpg

说一口好听的印式中文？多元社区家庭鼓励孩子成为多语言人才