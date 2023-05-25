SBS普通话晚新闻（25/05/2023）Play04:37SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.22MB) 澳大利亚政府机密税务信息遭泄 普华永道前主管被查 全澳前十富豪榜单出炉 吉娜·莱因哈特再踞榜首 澳洲食品杂货价格究竟上涨了多少？ 台湾最后一位慰安妇幸存者去世 享年92岁点击收听详细报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】Lexi：在漆黑与洞穴中 与蓝环章鱼和“tram般”庞大的座头鲸同游READ MORE澳大利亚政府机密税务信息遭泄 普华永道前主管被查分享Latest podcast episodes在澳移民工人被少付工资的情况比长期居民多两倍【我们的故事】Lexi：在漆黑与洞穴中 与蓝环章鱼和“tram般”庞大的座头鲸同游【SBS新闻快报】博士山黄金地段土地800万出售 将建28层酒店【正在行动】2023年G7峰会可能会带来哪些改变？