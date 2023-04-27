SBS晚新闻（4月27日）Play05:47SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.3MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 7月1日起联邦政府将对临时签证作出改革；联邦政府宣布未来四年内将改善北部国防力量；新州交通厅表示7月1日起将出台新的道路交通法规； 美韩两国总统发表联合协议以应对朝鲜核威慑。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多简化签证类型、提高工资门槛： 我们的移民制度将如何改革？小男孩目睹种族歧视后的暖心举动新报告：弱势社群租金负担能力创下历史新低 前所未有恶劣分享Latest podcast episodes租房开支大比拼：全澳首府城市中租金最贵和最低的分别是哪个？新州道路新规7月出台 严格限制海外驾照的使用孩子学跆拳道要注意什么事项？工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴