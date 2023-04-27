SBS晚新闻（4月27日）

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7月1日起联邦政府将对临时签证作出改革；

联邦政府宣布未来四年内将改善北部国防力量；

新州交通厅表示7月1日起将出台新的道路交通法规；

美韩两国总统发表联合协议以应对朝鲜核威慑。

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