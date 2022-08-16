SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月17日）Play13:20SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.21MB)Published 17 August 2022 at 9:33amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 17 August 2022 at 9:33amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS因秘密担任多个关键部长，莫里森被敦促辞职；澳洲总工会呼吁，增加移民前应改进工人培训；克里米亚发生爆炸，致两人受伤；Advertisement普京指责美国试图延长乌克兰局势。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE两处军事基地发生爆炸 克里米亚进入紧急状态澳大利亚将获首款可同时对抗原始毒株及奥密克戎变异病毒的新冠疫苗澳人海外旅行新动向：自疫情以来 度假首超探亲访友成首要原因分享Latest podcast episodes【解读】莫里森秘密部长门：宪法第64条规定了什么？若违反有什么后果？从海外引进教师能否解决当前澳洲师资短缺的问题【正在行动】“有没有多拿工资？” 听众议前总理莫里森任多个部长风波“我的疫情岁月”征文讲述华人故事