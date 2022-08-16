SBS早新闻（8月17日）

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Published 17 August 2022 at 9:33am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 17 August 2022 at 9:33am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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因秘密担任多个关键部长，莫里森被敦促辞职；
澳洲总工会呼吁，增加移民前应改进工人培训；
克里米亚发生爆炸，致两人受伤；
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普京指责美国试图延长乌克兰局势。

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