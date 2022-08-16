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澳人海外旅行新动向：自疫情以来 度假首超探亲访友成首要原因

澳大利亚统计局（ABS）周二发布的最新数据显示，2022年6月，度假成为澳大利亚人海外旅行的首要原因，有16.9万名度假者从海外短途旅行归来。

Travel exemption

Fully vaccinated Australians will no longer need to apply for an exemption to leave the country. Source: AAP

澳大利亚统计局周二发布的最新数据显示，今年6月，度假为澳大利亚人海外旅行首要的原因，人数最多。有16.9万名度假者从海外短途旅行中归来。

根据6月短期旅行归来居民的数据，排名前三的海外旅行原因分别为度假、探亲访友、商务。

澳大利亚统计局移民统计主管珍妮·多巴克（Jenny Dobak）表示，这是自新冠大流行以来首次出现这种情况，（度假人数）超过了探亲访友的人数（15.2万）。自2020年4月以来至今年6月之前，探亲访友一直为澳人首要出国原因。
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“自从2021年底澳大利亚国际边界重开之后，在国际旅行方面，游客和居民人数一直稳步增长，”多巴克女士说。

“今年6月人们选择的度假目的地和旅行时间，与通常在6月看到的情况更为一致，特别是暖冬度假。”

近几个月来，国际旅行人数持续增长，6月份抵达澳大利亚的短期居民达到2019年6月水平的46%，抵达的短期游客达到2019年6月水平的42%。

海外短期旅行受欢迎

数据显示，澳大利亚居民再次青睐较短期的海外旅行。

在旅行限制实施期间，澳大利亚人的海外旅行次数较少，但通常时间较长。
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2022年7月最终数据有待调整，目前的临时数据显示，国际旅行人数进一步增加，入境人数为108.3万人，出境人数为97.3万人。这两者数据都达到自新冠大流行以来的峰值，分别达到2019年7月水平的54%和55%。

新西兰是2021-22年度最大的短期游客来源国，为19.2万人，其次是印度和英国，均有13.4万人。

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Published 16 August 2022 at 4:16pm, updated 16 August 2022 at 4:25pm
Source: SBS