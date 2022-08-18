SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话（8月19日）Play12:33SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin morning news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.49MB)Published 19 August 2022 at 9:13amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 19 August 2022 at 9:13amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS总理在托雷斯海峡会见原住民女性领袖；研究显示，气候变化或威胁食品供应；联合国呼吁将扎波罗热核电站非军事化；Advertisement以色列军队袭击了巴勒斯坦宣传团体办公室。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE找工花了5年 澳洲失业率一低再低为何他们还是求职难？Medicare-style能否使房屋保险更加公平？“子弹孔只是我的纪念品”：为多元文化而努力的华裔陈继志分享Latest podcast episodes【对话后浪】没有谁能随随便便成功是什么政策驱使像林文清一样的马来人选择为教育移民澳洲？勇救坠海滑翔伞运动员 澳人获总督提名英勇奖章最新研究表明 多数澳洲人支持规范电子烟使用