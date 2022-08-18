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SBS普通话（8月19日）

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Published 19 August 2022 at 9:13am
By Cindy Xie, Jason Liu
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Published 19 August 2022 at 9:13am
By Cindy Xie, Jason Liu
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联合国呼吁将扎波罗热核电站非军事化；
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以色列军队袭击了巴勒斯坦宣传团体办公室。

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