SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月23日）Play15:31SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.2MB)Published 23 August 2022 at 9:22amBy Cindy Xie, Lucy Chen, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 23 August 2022 at 9:22amBy Cindy Xie, Lucy Chen, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS新州的铁路工会罢工行动可能下月继续进行；印第安纳州州长会见了台湾总统蔡英文；俄罗斯指责西方利用乌克兰与其发动代理人战争；Advertisement维州政府将提供2500万元升级改造球场。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE美国印第安纳州州长到访台湾偏远地区急需海外劳动力 提供支持“留住全家”成移民定居关键报告称澳人比台湾人更怕与华开战 谴责反华团体“散布恐惧”影响舆论男性之间的性行为将在新加坡去罪化分享Latest podcast episodes研究显示澳洲人和台湾人对台海战争可能性的态度澳洲孩子学潜水帆船门槛并不高SBS晚新闻（2022年8月22日）【澳洲福利】谁能申请已延长的大流行病假灾难补助？