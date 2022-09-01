SBS早新闻（9月2日）

政府承诺提供18万个免费的职业培训名额；



维州政府取消居家办公建议；



新州政府要求铁路工会24小时内结束罢工；



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法国总统定于11月访问澳大利亚；



联合国机构调查人员已到达欧洲最大核电站。





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