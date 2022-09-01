SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月2日）Play14:07SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.92MB)Published 2 September 2022 at 9:08amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 2 September 2022 at 9:08amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS政府承诺提供18万个免费的职业培训名额；维州政府取消居家办公建议；新州政府要求铁路工会24小时内结束罢工；Advertisement法国总统定于11月访问澳大利亚；联合国机构调查人员已到达欧洲最大核电站。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE女性同工同酬已列入技能峰会议程 澳大利亚与世界相比如何？澳洲主人花15万澳元为宠物购买配饰政府力推培训计划提升澳人技能 到2023年将新增18万个免费TAFE名额Free-range还是Cage-Free？澳洲各类鸡蛋有何区别？分享Latest podcast episodes【对话后浪】牛娃的妈，“青蛙”的妈，都是亲妈SBS晚新闻（2022年9月1日）巴基斯坦洪灾救援抵达 3000万人仍在等待援助健身课堂: “早期肚皮舞的编舞灵感来源于诗歌”：习舞爱好者Vivien张