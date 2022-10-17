SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月18日）Play15:23SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.08MB)Published 18 October 2022 at 9:26amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 18 October 2022 at 9:26amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS新州火车站的检票闸机口将从周四开始关闭；维州政府承诺提供3.51亿澳元帮助受灾家庭；英国政府将取消三周前宣布的税收措施；Advertisement俄罗斯疑似使用“神风”无人机对乌克兰发动了一系列攻击。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE美容行业医生：”有人冒用我行医执照非法经营美容手术十多年”习近平二十大强调 不承诺对台放弃武力“相当震惊”：报道揭Medicare每年被窃取金额高达80亿维州前新冠隔离设施将为受洪灾影响者提供紧急住宿分享Latest podcast episodes【现场说法】“严苛”、“不公平”和“不合理” 不公平解雇案例分析澳洲学者评析中共武统台湾的可能性美容行业医生：”有人冒用我行医执照非法经营美容手术十多年”中共二十大重申台湾统一和新冠清零政策