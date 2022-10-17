SBS早新闻（10月18日）

新州火车站的检票闸机口将从周四开始关闭；



维州政府承诺提供3.51亿澳元帮助受灾家庭；



英国政府将取消三周前宣布的税收措施；



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俄罗斯疑似使用“神风”无人机对乌克兰发动了一系列攻击。





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