SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月4日）Play12:23SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.33MB)Published 4 November 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 4 November 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS新州首席卫生官警告，即将有另一波新冠疫情；针对澳洲个人和企业的网络攻击稳步增长；巴基斯坦前总理遭枪击；Advertisement内塔尼亚胡赢得以色列选举。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE四面环海的澳洲居然也会受“咸潮”威胁李家超： 香港是联系中国内地与全球的独有城市墨尔本搬家公司及华人前董事因克扣工资被罚近八万澳元还是来了：倡导机构曾警告房地产行业数据风险 已有中介遭黑客入侵CHOICE发布澳洲年度五大“最不靠谱”商品分享Latest podcast episodes四面环海的澳洲居然也会受“咸潮”威胁【对话后浪】土生土长的澳洲孩子也会“钟意”港产片吗？俄罗斯恢复加入黑海谷物协议SBS普通话晚新闻（3/11/2022）