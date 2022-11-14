SBS早新闻（11月15日）

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Published 15 November 2022 at 9:25am
By Lucy Chen, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 15 November 2022 at 9:25am
By Lucy Chen, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Lucy Chen
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澳人被敦促避免下载被盗健康数据；
澳中两国领导人将举行正式会谈；
新州继续遭受严重的洪水威胁；
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土耳其指责库尔德武装分子制造爆炸事件。

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