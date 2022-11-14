你的钥匙放在哪里？这些方法可有效预防房屋和汽车盗窃

一项名为“安全门报告（Safe Gates Report）”的研究显示，超过三分之一的住所遭非法入侵事件发生于住所内有人的时候。
令人难以置信的是，在家中遭遇过入室偷窃或安全恐慌后，四分之三的受访者并没有主动改善住所的安全水平。在做出改善住所安全举动的受访者中，56%的人更新了内锁，33%的人安装了安全系统，只有四分之一的人为其外部大门加了锁。
研究建议澳大利亚人在遭遇入室偷窃后采取适当的安全措施。
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本·汉南特（Ben Hannant）是一名邻里守望组织Neighbourhood Watch Australasia的形象大使。
他说：“大多数人认为这样的事情不会再发生，但现实情况是，窃贼很有可能会再来，因为你的家是一个容易入侵的目标。而上锁的大门是你家庭安全的第一道防线。确保大门的安全并上锁是提高安全的一个快速、简单和毫不费力的方法。报告显示，为了保障住所安全，家庭需要做更多努力。”
“安全门报告”还发现，几乎三分之一（32%）的受访者的住所没有栅栏或大门保护他们的财产，对于那些有栅栏或大门的群体，五分之二的人表示，他们的栅栏不够好，大门不够安全。
调查显示，五分之二（44%）的受访澳大利亚民众担心他们外出度假时家中不够安全。然而，在那些经历过入室偷窃或安全恐慌的受访者中，只有4%的事件发生在他们外出度假的时候，39%的事件发生于他们在家的时候。
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如何更好地预防房屋盗窃？
来自D&D科技公司与邻里守望组织Neighbourhood Watch Australasia的一份安全门家庭守望清单给出几条建议，或许可以对保障您的住所安全有所帮助。
- 修剪树叶，以确保减少潜在窃贼的可藏身之处，并将垃圾桶和其他物品存放在不能用作爬高的地方，以免窃贼较容易达到较高的房屋入口点；
- 离家时注意关闭和锁好门窗，在开车离开前，确保车库门完全关闭；
- 把院子所有入口处升级为可上锁的大门，并确保其关闭；
- 外出时要让人觉得你在家，例如开着灯，把鞋子放在门前，或请邻居帮忙收信；
- 不要把钥匙藏在门前垫子的下方或外面、花盆或塑性石头内。把备用钥匙放在值得信赖的邻居手中或安全的地方是一个更安全的选择；
- 安全的大门、安全摄像头、感应灯或狗都是对潜在犯罪分子的威慑。明显的标牌标明这些安全预防设施也有帮助；
- 向邻居介绍你自己。如果你看到有可疑的人在邻居的房产周围，请告诉他们，他们也会为你做同样的事情。当我们相互照应时，邻里之间会更加安全。
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如何判断某个人是否行为可疑呢？您可能有更好的方法。邻里守望组织给出了一些判断例子。
- 在不寻常的时间或地点，一个人携带财物，如电子设备、音响设备、办公设备或一辆上锁的自行车；
- 在没有适当身份证明的情况下，有人在办公大楼或住宅区挨家挨户地走访，或一辆汽车反复在街道上游荡，此人可能在寻找机会，以从无安全保障的办公室或住所中偷取无人看管的财物；
- 任何强行进入上锁车辆的人，特别是在夜间；
- 在车辆上进行交易，或某天有车辆频繁进出某个住所；
- 一个或多个人坐在停放的汽车里查看周围情况，他们可能在为正在发生的犯罪进行“放哨”，或谋划此后的入室盗窃或抢劫犯罪计划；
- 有人被胁迫进入汽车，这可能是家庭暴力、人口贩卖或绑架；
- 某人出现了异常的精神或身体症状。此人可能受伤，发生过事故，或受到非法药物或处方药的影响，或需要其他医疗或精神帮助；
- 不寻常的声响，如警报声、枪声、吼叫声、打斗声、狗叫声等。
预防车辆偷窃
除了与入室偷窃相关的住所安全外，车辆盗窃也广受民众关切。
根据全国机动车防盗委员会（NMVTRC）的研究，每年，每120个澳大利亚家庭中就有1个是汽车盗窃犯罪的受害者，每12分钟就有一辆汽车被盗。
车主们经常犯的简单错误会造成车辆被盗，如不锁车，将贵重物品和个人物品留在车内，这对小偷来说很有诱惑力。
另一个常见错误是让盗窃者太容易拿到车钥匙。10起汽车盗窃事件中有7起是通过车主的车钥匙实施偷窃的，而不是像许多人认为的那样是通过热接线偷窃，所以，保护你的车钥匙和锁车一样重要，这包括将钥匙放在家中看不见的安全的地方，因为一旦小偷通过未上锁的门或窗户进入你的住所，他们可以简单地拿着钥匙把车开车。Budget Direct（2021年）进行的一项调查发现，大多数澳大利亚人把车钥匙放在容易拿到的地方，如靠近门口的挂钩或平面上。
邻里守望组织建议，车主们可以通过一些简单的做法，降低车辆被盗的风险。
- 确保车辆上锁，所有车窗关闭；
- 从车上取下钥匙，不要把备用钥匙放在车内或附近；
- 取出所有贵重物品和个人物品，或不放在显眼处；
- 将钥匙放在家中看不见的安全的地方，如抽屉、橱柜或袋子里；
- 在光线较好的地方停车；
- 安装移动物感应器、泛光灯和安全传感器；
- 展示安全系统标志，以警示窃贼；
- 对于没有内置防盗技术的车辆（如方向盘锁、防盗器和警报系统），车主可以考虑安装这些设备，或使用方向盘锁；
- 使用轮胎锁；
- 安装GPS追踪装置。
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你的钥匙放在哪里？这些方法可有效预防房屋和汽车盗窃
SBS Chinese
14/11/202207:22