一项名为“安全门报告（Safe Gates Report）”的研究显示，超过三分之一的住所遭非法入侵事件发生于住所内有人的时候。





令人难以置信的是，在家中遭遇过入室偷窃或安全恐慌后，四分之三的受访者并没有主动改善住所的安全水平。在做出改善住所安全举动的受访者中，56%的人更新了内锁，33%的人安装了安全系统，只有四分之一的人为其外部大门加了锁。





研究建议澳大利亚人在遭遇入室偷窃后采取适当的安全措施。





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本·汉南特（Ben Hannant）是一名邻里守望组织Neighbourhood Watch Australasia的形象大使。





他说：“大多数人认为这样的事情不会再发生，但现实情况是，窃贼很有可能会再来，因为你的家是一个容易入侵的目标。而上锁的大门是你家庭安全的第一道防线。确保大门的安全并上锁是提高安全的一个快速、简单和毫不费力的方法。报告显示，为了保障住所安全，家庭需要做更多努力。”





“安全门报告”还发现，几乎三分之一（32%）的受访者的住所没有栅栏或大门保护他们的财产，对于那些有栅栏或大门的群体，五分之二的人表示，他们的栅栏不够好，大门不够安全。





调查显示，五分之二（44%）的受访澳大利亚民众担心他们外出度假时家中不够安全。然而，在那些经历过入室偷窃或安全恐慌的受访者中，只有4%的事件发生在他们外出度假的时候，39%的事件发生于他们在家的时候。



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如何更好地预防房屋盗窃？

来自D&D科技公司与邻里守望组织Neighbourhood Watch Australasia的一份安全门家庭守望清单给出几条建议，或许可以对保障您的住所安全有所帮助。



如何判断某个人是否行为可疑呢？您可能有更好的方法。邻里守望组织给出了一些判断例子。



在不寻常的时间或地点，一个人携带财物，如电子设备、音响设备、办公设备或一辆上锁的自行车；

在没有适当身份证明的情况下，有人在办公大楼或住宅区挨家挨户地走访，或一辆汽车反复在街道上游荡，此人可能在寻找机会，以从无安全保障的办公室或住所中偷取无人看管的财物；

任何强行进入上锁车辆的人，特别是在夜间；

在车辆上进行交易，或某天有车辆频繁进出某个住所；

一个或多个人坐在停放的汽车里查看周围情况，他们可能在为正在发生的犯罪进行“放哨”，或谋划此后的入室盗窃或抢劫犯罪计划；

有人被胁迫进入汽车，这可能是家庭暴力、人口贩卖或绑架；

某人出现了异常的精神或身体症状。此人可能受伤，发生过事故，或受到非法药物或处方药的影响，或需要其他医疗或精神帮助；

不寻常的声响，如警报声、枪声、吼叫声、打斗声、狗叫声等。

预防车辆偷窃

除了与入室偷窃相关的住所安全外，车辆盗窃也广受民众关切。





根据全国机动车防盗委员会（NMVTRC）的研究，每年，每120个澳大利亚家庭中就有1个是汽车盗窃犯罪的受害者，每12分钟就有一辆汽车被盗。





车主们经常犯的简单错误会造成车辆被盗，如不锁车，将贵重物品和个人物品留在车内，这对小偷来说很有诱惑力。





另一个常见错误是让盗窃者太容易拿到车钥匙。10起汽车盗窃事件中有7起是通过车主的车钥匙实施偷窃的，而不是像许多人认为的那样是通过热接线偷窃，所以，保护你的车钥匙和锁车一样重要，这包括将钥匙放在家中看不见的安全的地方，因为一旦小偷通过未上锁的门或窗户进入你的住所，他们可以简单地拿着钥匙把车开车。Budget Direct（2021年）进行的一项调查发现，大多数澳大利亚人把车钥匙放在容易拿到的地方，如靠近门口的挂钩或平面上。





邻里守望组织建议，车主们可以通过一些简单的做法，降低车辆被盗的风险。



确保车辆上锁，所有车窗关闭；

从车上取下钥匙，不要把备用钥匙放在车内或附近；

取出所有贵重物品和个人物品，或不放在显眼处；

将钥匙放在家中看不见的安全的地方，如抽屉、橱柜或袋子里；

在光线较好的地方停车；

安装移动物感应器、泛光灯和安全传感器；

展示安全系统标志，以警示窃贼；

对于没有内置防盗技术的车辆（如方向盘锁、防盗器和警报系统），车主可以考虑安装这些设备，或使用方向盘锁；

使用轮胎锁；

安装GPS追踪装置。

请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 你的钥匙放在哪里？这些方法可有效预防房屋和汽车盗窃 SBS Chinese 14/11/2022 07:22 Play