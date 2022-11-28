SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月29日）Play13:58SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.79MB)Published 29 November 2022 at 9:34amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 29 November 2022 at 9:34amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳大利亚安全情报组织警告称，恐怖主义仍是“持久”威胁；联合国代表团呼吁将大堡礁列为濒危世界遗产；中国就警方周末殴打BBC记者的指称进行反驳；北约成员会议重点商讨乌克兰议题。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国爆发“六四”以来最大型示威 抗议者高喊“习近平下台”中国多地爆发反封控抗议SBS推出全新电视剧Latecomers 关注残疾人的性生活WorkSafe起诉维州卫生部隔离酒店管理不善 当局将举行公开听证会分享Latest podcast episodes【观点】中国民众周末的反封控示威为89年以来“最严重”的群众抗议活动SBS晚新闻（2022年11月28日）【安居澳洲】澳大利亚的蛇和蜘蛛：如果被咬了怎么办?中国多地爆发反封控抗议