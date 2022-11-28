SBS早新闻（11月29日）

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Published 29 November 2022 at 9:34am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 29 November 2022 at 9:34am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS
澳大利亚安全情报组织警告称，恐怖主义仍是“持久”威胁；
联合国代表团呼吁将大堡礁列为濒危世界遗产；
中国就警方周末殴打BBC记者的指称进行反驳；
北约成员会议重点商讨乌克兰议题。

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