SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月6日）Play14:24SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.18MB)Published 6 December 2022 at 9:31am, updated 6 December 2022 at 9:45amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 6 December 2022 at 9:31am, updated 6 December 2022 at 9:45amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS总理感染新冠，原定于周三举行的全国内阁会议推迟；澳大利亚月度通胀表再次加快步伐；世界上最大的射电天文台项目在西澳洲偏远地区揭开面纱；七国集团将对俄罗斯石油的支付上限定为每桶60美元。请在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE特朗普提议终止宪法，被谴责是“反美和法西斯主义”社交媒体上的健齿小窍门管用吗？共享电动汽车是否能在澳大利亚掀起用车新革命？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月6日）澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全向网络诽谤说“不”【闲话澳洲】澳洲“丛林诗人”班卓·帕特森