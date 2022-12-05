SBS早新闻（12月6日）

总理感染新冠，原定于周三举行的全国内阁会议推迟；



澳大利亚月度通胀表再次加快步伐；



世界上最大的射电天文台项目在西澳洲偏远地区揭开面纱；



七国集团将对俄罗斯石油的支付上限定为每桶60美元。



