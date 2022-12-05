SBS早新闻（12月6日）

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Published 6 December 2022 at 9:31am, updated 6 December 2022 at 9:45am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 6 December 2022 at 9:31am, updated 6 December 2022 at 9:45am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
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总理感染新冠，原定于周三举行的全国内阁会议推迟；
澳大利亚月度通胀表再次加快步伐；
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