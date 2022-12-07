SBS早新闻（12月8日）

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Published 8 December 2022 at 8:19am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 8 December 2022 at 8:19am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
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SBS晚新闻（2022年12月7日）

United Nations-Russia-Ukraine

联合国对俄乌战争损失进行评估 1.7万名平民丧生

People held white paper to express their protest against Zero-Covid policy in Beijing on November 27, 2022.

【正在行动】“官员把疫情封控作为执政能力遮羞布” 中国的“动态清零”政策是否影响到了您？

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SBS早新闻（12月7日）