SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月8日）Play13:09SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.04MB)Published 8 December 2022 at 8:19amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 8 December 2022 at 8:19amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS全国能源部长今日开会 抑制能源价格是首要任务民众提前购物计划 澳洲出现圣诞购物潮25人因涉嫌推翻政府在德国被捕中国解除对新冠疫情的大量限制请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新报告建议新州每所学校应设无性别洗手间特朗普集团因多项税务欺诈指控被判有罪分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月7日）联合国对俄乌战争损失进行评估 1.7万名平民丧生【正在行动】“官员把疫情封控作为执政能力遮羞布” 中国的“动态清零”政策是否影响到了您？SBS早新闻（12月7日）