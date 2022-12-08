SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月9日）Play13:37SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.47MB)Published 9 December 2022 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 9 December 2022 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS巴厘岛爆炸案肇事者获假释，幸存者愤怒回应；全国内阁会议今天讨论煤炭价格上限；伊朗首次处决一名抗议者；美国与俄罗斯交换囚犯，篮球明星获释。请在Facebook 和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】手机总是收到推送消息“助眠”，你烦也不烦澳美两国宣布了加强军事合作的计划澳中建交50年网络研讨会举办 两国现任和前任大使发表讲话中国发布防疫“新十条” 具备条件者可居家隔离分享Latest podcast episodes第三届悉尼国际独立电影节：跟华裔导演聊聊独立电影研究显示独立候选人浪潮推动工党上台【对话后浪】手机总是收到推送消息“助眠”，你烦也不烦SBS晚新闻（2022年12月8日）