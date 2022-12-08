SBS早新闻（12月9日）

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Published 9 December 2022 at 9:07am
By Cindy Xie, Jason Liu
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Published 9 December 2022 at 9:07am
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巴厘岛爆炸案肇事者获假释，幸存者愤怒回应；
全国内阁会议今天讨论煤炭价格上限；
伊朗首次处决一名抗议者；
美国与俄罗斯交换囚犯，篮球明星获释。

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