SBS早新闻（12月19日）

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Published 19 December 2022 at 8:48am
By Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Lucy Chen
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Published 19 December 2022 at 8:48am
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