SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月19日）Play13:12SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.08MB)Published 19 December 2022 at 8:48amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 19 December 2022 at 8:48amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS阿根廷击败法国夺得世界杯冠军韩国谴责朝鲜最近在东海岸发射导弹欧盟达成协议，全面改革其碳市场马来西亚发生致命的山体滑坡请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【2022世界杯】阿根廷击败法国夺得世界杯冠军假期消费如何把钱花在刀刃上？如何培养孩子金钱观？理财师为您支招国际足联主席：卡塔尔世界杯是“有史以来最佳”分享Latest podcast episodes澳洲公共服务部门圣诞新年休假安排及个人需知【安居澳洲】徒步过程中如果迷路了该怎么办【税务热线】小生意指南：澳大利亚有哪些基本生意结构？【观点】国际间需要加强对话以推进世界贸易的良性发展：周围欢博士