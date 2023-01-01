SBS早新闻（1月2日）

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Published 2 January 2023 at 9:16am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 2 January 2023 at 9:16am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
澳洲对来自中国的旅行者实施强制新冠检测；
2023年新法规生效，部分福利付款增加；
卢拉·达席尔瓦宣誓成为巴西新总统；
元旦期间，菲律宾主要机场所有航班均停飞。

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