SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月2日）Play12:30SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.45MB)Published 2 January 2023 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 2 January 2023 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳洲对来自中国的旅行者实施强制新冠检测；2023年新法规生效，部分福利付款增加；卢拉·达席尔瓦宣誓成为巴西新总统；元旦期间，菲律宾主要机场所有航班均停飞。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】邱晨：离开篮球攀登人生另一座“山”【我们的故事】珠宝专家Caroline Wang的“闪亮”世界佛化婚礼需要遵守哪些“约定俗成”的要求？首次无疫情限制的跨年活动：百万澳人亲临烟火秀现场分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】自驾游需要注意哪些车辆安全事项？【我们的故事】邱晨：离开篮球攀登人生另一座“山”【我们的故事】珠宝专家Caroline Wang的“闪亮”世界【闲话澳洲】新移民的感受：此心安处是我家