SBS早新闻（1月5日）

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Published 5 January 2023 at 8:46am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 5 January 2023 at 8:46am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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澳中关系升温 煤炭禁令据称拟解除；

西澳河流继续涨水 水位打破纪录；

世卫称 中国数据未能反映实际新冠死亡人数；

缅甸大赦 7000余囚犯被释放。

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