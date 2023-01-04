SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月5日）Play12:41SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.62MB)Published 5 January 2023 at 8:46amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 5 January 2023 at 8:46amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS澳中关系升温 煤炭禁令据称拟解除；西澳河流继续涨水 水位打破纪录；世卫称 中国数据未能反映实际新冠死亡人数；缅甸大赦 7000余囚犯被释放。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE从拉尼娜到厄尔尼诺：天气事件的逆转如何影响澳人的生活球王贝利在他的家乡桑托斯安息“维京猎户座”号邮轮在澳洲泊岸受阻 生物淤积会带来哪些风险？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月4日）球王贝利在他的家乡桑托斯安息【国际新闻】则连斯基预计面临俄罗斯的强烈报复澳大利亚将发布最新人口报告 留学生回归推动移民数量反弹