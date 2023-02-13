SBS早新闻（2月14日）Play16:06 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.74MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。ASIO 称，右翼和阴谋论驱动的极端主义显著减少;中国指责美国于去年来多次在中国领空飞行美国气球；难民倡导者呼吁政府扩大永久身份解决签证的涵盖范围；鲨鱼攻击事件后，珀斯天鹅河将设置鲨鱼屏障。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE工党重开难民家属来澳签证的渠道珀斯天鹅河发生百年来首次鲨鱼致命袭击多处设置防鲨屏障深海掠夺：维州渔业管理局发现1/6鲍鱼捕捞者存在违规行为怎么办：澳洲黑色素瘤发病率全球最高 美黑趋势在社交媒体流行分享Latest podcast episodes工党重开难民家属来澳签证的渠道SBS晚新闻（2023年2月13日）星云大师圆寂赞颂典礼今天在南天寺举行“湖湘文化让我引以为荣” 澳大利亚湖南会讲述20年来的故事