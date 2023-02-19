SBS早新闻（2月20日）Play14:04 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.88MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳大利亚统计局将公布去年第四季度工资指数；议会于周一审核全国应对长期新冠的措施；家长权益组织呼吁政府改革带薪育儿假；欧盟敦促为乌克兰在战争中提供更多支持。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE土耳其地震建筑倒塌为何如此严重？澳洲房屋是否抗震？中国官员自新冠疫情爆发后首次访问台湾原住民议会之声公投将于下半年举行 倡导者为此开启行动宣传州大选前夕 新州财长图德霍普因未披露股份辞职分享Latest podcast episodes【税务热线】留学生在澳工作需要报税吗？【闲话澳洲】维州中小学的中文教学【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地