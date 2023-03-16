SBS早新闻（3月17日）Play16:35 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.18MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。绿色和平组织批评AUKUS交易；昆士兰议会通过青少年犯罪新法案；法国议会未经投票强制通过有争议的养老金改革；美军方发视频证明俄罗斯击落无人机。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲尚未决定在国内何处存放核潜艇废料澳大利亚政府被指放弃对阿富汗境内申请者的签证处理澳人度假天堂或颁布新禁令 对游客出游工具加以限制个人安全调查新报告：约800万澳洲成年人曾遭身体暴力或性暴力分享Latest podcast episodes“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍自信地做一个温柔有力的女企业家：华人商业女性孙玲访谈【安居澳洲】如何解决离婚纠纷 避免上法庭离婚？【健身课堂】乘坐热气球初体验