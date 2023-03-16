澳大利亚政府被指放弃对阿富汗境内申请者的签证处理

要点： 澳大利亚内政部将不会为任何滞留在阿富汗的人办理签证；

一名移民律师表示，工党在这个问题上“撒手不管”；

他还表示工党政府并未为那些逃离阿富汗的人扩大背景审查。

阿尔巴尼斯政府已悄然放弃处理数千名可能仍被困在阿富汗的难民的申请。





澳大利亚内政部表示，任何在阿富汗的人，如果不被视为是“优先”，其申请将被拒绝。该部门表示表示，自强硬的伊斯兰组织于 2021 年 8 月夺取政权以来，内政部无法对申请人进行背景审查。





这决定意味着目前数千名被困的阿富汗人面临选择，要么选择继续留下，要么在塔利班严格限制出境的情况下，尝试冒险逃出边境。





SBS 新闻向政府询问何时作出此决定，但未得到回应。





一名移民律师表示，工党正对“阿富汗问题撒手不管”，面对于那些设法逃离的人也不例外，指工党拒绝扩大背景审查，以加快审批进度。



Immigration Minister Andrew Giles. Source: AAP / Mick Tsikas 内政部网站指出，澳大利亚在阿富汗内没有能够进行生物识别测试（确认申请人的身份和背景）或进行签证面谈的设施。





内政部表示：“为确保及时提供重新安置予最需要帮助的人，并减低等待申请结果的不确定性，不属于 （人道主义）计划的获优先处理的阿富汗人的申请，包括那些仍在阿富汗的申请人的申请，将被拒绝。”





获优先处理的申请人包括当地雇用职员、他们的伴侣和 18 岁以下的青少年儿童，以及妇女和女孩、少数民族、LGBTQI+群体和其他特定的少数群体。





曾帮助数百名前阿富汗盟友撤离的军事律师科洛梅茨 （Glenn Kolomeitz）证实，内政部官员已通知他，他们不会考虑来自阿富汗境内的申请。





他向 SBS 新闻表示：“你的申请甚至不会被处理，甚至不会进行背景审查，因为澳大利亚不能在阿富汗进行生物识别测试。我们对此提出质疑，回应是：‘就是这样。这就是目前的政策。’”



此前SBS 普什图语 （SBS Pashto）透露其一名前记者在签证延误数月后，拼命尝试逃离阿富汗，最后在意大利海岸一场船难中溺亡，当时她正等待难民签证的审批。



“考虑风险”

但内政部早前曾向 SBS 新闻表示，已有 31500 名阿富汗国民获重新安置，但未有说明当中有多少人已在阿富汗境外。





一名发言人表示，到 2022-23 年，全球人道主义援助总人数将达到 17875 人，这将“确保我们能够为最需要帮助的人提供永久性安置，并为难民和其他需要澳大利亚保护的人提供旅行和安置的适当支持”。





内政部表示：“将继续密切关注阿富汗局势，并时刻关注弱势群体的特殊需求。”





“澳大利亚人道主义项目接收了来自不同国籍、族裔和宗教团体的人士，反映了全球冲突和迫害导致人们流离失所。该项目灵活运作，以有效应对不断变化的人道主义紧急情况，例如阿富汗和全世球对重新安置的需求。”



Australia did biometric testing in Dubai just after the fall of Kabul, but has since stopped. Credit: Supplied: Department of Defence 内政部网站还敦促任何打算离开阿富汗的人“如果试图通过任何途径离开，请仔细考虑风险”。





但科洛梅茨表示，即使那些成功逃离并尝试获得重新安置的人数也很有限。





他的团队一直致力于帮助许多当地雇用职员（包括协助澳大利亚军队的阿富汗翻译人员和将领）来到澳大利亚。





联邦外交和贸易部官员在 2 月向参议院表示，估计目前有 6 位当地雇用职员正在等待处理，其中两个在巴基斯坦，一个在土耳其。当时，另外三人已获得签证，但尚未从巴基斯坦出发。



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重要的是，他们透露三名当地雇用职员仍留在阿富汗，内政部表示无法为他们进行生物识别测试。 科洛梅茨表示，移民部长吉尔斯有权向他们批出紧急的 449 签证，允许他们无论如何都可以进入澳大利亚。





他说：“对澳大利亚而言，（进行背景审查）是一个合法的国家安全问题，我们绝对理解这一点，但这些人已经是我们多年的客户。我们有他们所有的文件。他们不得不销毁很多文件，（但）我们有它的副本。”





“我认为政府几乎对（它）所称的阿富汗问题置之不理，那些为我们工作的阿富汗人，现届政府已离弃他们。”



The Taliban has restricted attempts to leave Afghanistan. Source: Getty / Hector Retamal / AFP 科洛梅茨说，他的团队曾帮助客户合法逃离阿富汗，他们使用护照、阿富汗身份证和前往第三国的签证，但有些人在巴基斯坦仍然处于危险当中，因为塔利班在那里亦有重大的影响力。





他说，当他们在第三国的短期签证到期时，将会面临将被遣返阿富汗的威胁。





他说：“他们去到那里并不知道会待多久，也不知道他们是否真的会在那里获得澳大利亚签证。”





“所以这些家庭的处境仍然是非常非常不明朗的。”



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最高优先处理级别

一位政府发言人指：“经过认证的当地雇用职员及其直系亲属继续在阿富汗国民人道主义计划名额中获得最高优先处理权。”





喀布尔沦陷后，澳大利亚立即在迪拜的 Al-Minhad 机场启用了一个生物识别中心，内政部坚称该处仍然活跃，人们可在此预约翌日的服务。





但美国、加拿大和多个欧洲国家继续在阿拉伯海湾国家进行测试，以加快重新安置阿富汗寻求庇护的人士。如今仍然有从喀布尔直飞往迪拜的航班。



The Taliban remains a dangerous presence in Pakistan, where it carried out an attack on a police compound just last month. Source: Getty / Asif Hassan / AFP 科洛梅茨表示，他“没有听说过有阿富汗人”（在喀布尔沦陷后）被澳大利亚安排在迪拜进行测试。





他问道：“如果（在第三国）存在积压，为何不使用这些据称存在的设施呢？”





科洛梅茨表示，政府“没有理由”不能重启在迪拜Al-Minhad空军基地的测试中心。





他说：“他们可以很容易地履行 （我们）的义务，并让工作人员回到中东地区进行这项工作。”





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