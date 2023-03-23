SBS早新闻（3月24日）Play14:33 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.32MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府概述了议会原住民之声公投细节；独立参议员索普谴责反跨性别人士的言论；达令河的清理工作受到拖延影响；中国重申对AUKUS核潜艇协议的关切。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】爱家人爱自己，谁先谁后？在西方世界里传递东方音乐的美：人声 古筝与二胡共同演绎《红楼梦》中国加密资产企业家孙宇晨被控欺诈 女星林赛·罗韩卷入其中生活成本飙升无人帮忙分担 澳大利亚单身人士的“省钱哲学”分享Latest podcast episodes【澳洲育儿新知】澳洲幼托机构如何培养孩子良好的饮食习惯【对话后浪】爱家人爱自己，谁先谁后？在西方世界里传递东方音乐的美：人声 古筝与二胡共同演绎《红楼梦》【圆桌健谈】虚幻的“完美世界”：手机与社媒如何影响青少年健康？