SBS早新闻（4月3日）Play11:49 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.81MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。维州自由党呼吁联盟党建立统一战线；储备银行独立性是否需被限制引发讨论；悉尼迎来雷暴警告大雨和山洪或将持续；俄罗斯咖啡馆发生炸弹爆炸致多人伤亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国组建国家金融监督管理局对老百姓意味着什么？SBS公布2023全年阵容：为所有澳大利亚人带来有趣、原创、震撼内容面临刑事指控后 特朗普能否再度竞选美国总统？【生活杂志】新财年电价或上涨20% 如何货比三家获取优惠电价？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年4月3日）【空中汽车诊所】扎过钉子的轮胎是否需要特殊照顾？中国组建国家金融监督管理局对老百姓意味着什么？面临刑事指控后 特朗普能否再度竞选美国总统？