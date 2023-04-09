SBS早新闻（4月10日）Play12:48 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.72MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理坚称不会改变其议会原住民之声计划；澳复活节假期车祸死亡人数上升至8人；中国进行大规模联合军演，台海紧张局势升级；法国马赛发生爆炸，多达10人失踪。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE通胀致澳2023大学毕业生学贷债务大增，可以提前还完省钱吗？跑马拉松战胜糖尿病的土著女性《The Swiping Game》第三季：当男人坦白不安全感悉尼举行清明祭扫活动 传承中国传统文化昆士兰州宣布保护兔耳袋狸新协议分享Latest podcast episodes【养生讲坛】缺乏维D的澳洲民众增多 如何更好地补充维生素D？通胀致澳2023大学毕业生学贷债务大增，可以提前还完省钱吗？跑马拉松战胜糖尿病的土著女性【圆桌健谈】长周末后如何缓解“假日综合征”与“复工忧郁症”？