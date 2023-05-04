SBS早新闻（5月5日）Play12:51 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.77MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳英两国自由贸易协定从本月底开始实施；老年护理人员7月开始加薪15%；澳洲的一个癌症治疗中心遭到网络攻击；美国否认参与袭击克里姆林宫的指控。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE备受澳人喜爱的旅游城市实施海滩“游泳禁令” 直至今年年底一文了解英国国王查尔斯加冕礼关键信息 在澳洲如何收看实况？无人机飞近俄罗斯克里姆林宫后冒出白烟【专访】王翀：从《阴道独白》到《中国制造 2.0》 从新浪潮戏剧到线上戏剧分享Latest podcast episodes【对话后浪】早教是智商税还是有必要？SBS晚新闻（2023年5月4日）澳大利亚残障人士社区真正需要和想要的是什么？【专访】王翀：从《阴道独白》到《中国制造 2.0》 从新浪潮戏剧到线上戏剧