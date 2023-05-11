SBS早新闻（5月12日）Play13:31 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.38MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。反对党领袖达顿发表预算案答辩演说；贸易部长称，澳中贸易争端不会马上得以解决；巴基斯坦最高法院裁定，逮捕伊姆兰·汗为非法；英国将向乌克兰运送远程导弹。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】在教育中基因是主角，环境是配角？训犬师James:在训犬中收获认可与存在美国总统拜登将访问巴布亚新几内亚并签署国防合作协议【专访】华裔演员王宇琛出演SBS新剧《Safe Home》：独在异乡为异客 恰是他的艺术之源分享Latest podcast episodes【对话后浪】在教育中基因是主角，环境是配角？孩子滑雪 家长也需要做好功课？训犬师James:在训犬中收获认可与存在SBS普通话晚新闻（11/05/2023）