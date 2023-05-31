SBS早新闻（6月1日）Play14:49 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.56MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。三岁幼童在悉尼被刺致死 警方启动凶杀调查储行建议 澳人与父母同住或合租应对租金危机欧盟谴责科索沃的紧张局势巴西原住民抗议者与警察爆发冲突欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE副州长库克有望接任 成西澳下一任州长学者：华裔移民靠微信了解澳洲 若封禁将“伤害民主”普华永道员工仍可存取国防秘密网络分享Latest podcast episodes【圆桌健谈】全脂牛奶重夺市场 您知道自己每天需要摄入多少乳制品吗？原住民议会之声入宪公投，各族裔支持与反对双面呼声不断“女性主义者”新手妈妈送给女儿的一份特殊答卷【正在行动】马克·麦高恩辞职会给西澳州政治带来哪些变化？