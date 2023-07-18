SBS早新闻（7月19日）Play15:04 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.79MB) 澳中财长举行四年来首次会晤；维州放弃主办2026年英联邦运动会，新州也不愿主办；欧洲或将打破48.8度的高温纪录；美国及其盟国重申对乌克兰的支持。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“采集了血液样本后一走了之” 新的全国性倡议呼吁填补原住民基因组学空白原住民之声公投官方宣传册将全澳逐户派发 赞成反对双方齐发力【SBS新闻快报】中国外长秦刚“消失”三周 此前有消息称其七月将访澳专家警告：这种具杀伤力的蚂蚁可能正在澳洲扩散 或构成严重威胁分享Latest podcast episodes【现场说法】买家请人验房避免了大额损失 验房师做哪些房产检查？“采集了血液样本后一走了之” 新的全国性倡议呼吁填补原住民基因组学空白【SBS新闻快报】中国外长秦刚“消失”三周 此前有消息称其七月将访澳【SBS On Demand好片分享】原住民几万年技术发明 你了解多少？