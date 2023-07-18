【SBS新闻快报】中国外长秦刚“消失”三周 此前有消息称其七月将访澳

中国外长秦刚“消失”三周

中国外交部长秦刚已从公众视野消失三个星期，引发外界猜测。





中国外交部发言人在周一（7月17日）的例行记者会上面对记者提问，表示并无信息可以提供，并强调中国的外交活动如常进行。





秦刚的最近一次公开露面是6月25日会晤斯里兰卡外长、越南外长、俄罗斯副外长等人，此后便再未现身。





周一，当被记者问及秦刚何时重返工作岗位时，中国外交部发言人毛宁表示，没有可以提供的信息。





关于中方外交活动是否会受秦刚缺席影响，毛宁强调中国的外交活动“都在正常进行”。



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在中国外交部的官网上，秦刚作为外交部部长的网页介绍仍保持不变。





尽管猜测四起，中国官方仍未作出任何澄清或解释。





秦刚于2021年出任中国驻美大使，于去年年底接替王毅、担任中国外交部长。





今年5月，曾有消息称秦刚可能将于7月访问澳大利亚，作为澳大利亚外长黄英贤去年12月访华的一个对等回访。





澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）在5月结束访华时间接证实了这一消息，他当时表示关于秦刚访澳的具体时间还在讨论。





但直至目前，澳中两国外交部都没有证实这一消息。





据悉，澳大利亚正与中国确定举办下一次外交和战略对话的日期，黄英贤与秦刚的会晤尚未得到最后确认。





如果秦刚访澳，他将是自双边关系解冻以来访问澳大利亚的最高级别的中国官员。



总理阿尔巴尼斯表示“很可能”今年内访华

总理阿尔巴尼斯周一接受澳大利亚天空新闻台（Sky News Australia）采访时表示，他“很可能”在今年年底前访问中国。





阿尔巴尼斯在今年5月宣布收到了中方的访华邀请，但是尚未接受。澳方多次重申，除非在解决澳中两国的贸易和领事争端方面取得“持续进展”，否则总理阿尔巴尼斯不会前往中国。





上周，中方要求延长一个月时间，以决定是否取消对澳大利亚大麦的高额关税。澳方虽然表示失望，但还是同意了。而澳籍记者成蕾在中国被关押将满三年，其伴侣称遥遥无期的监禁正在给成蕾及其家人造成极大困扰。



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据悉，成蕾将于8月13日被监禁满三周年，而她原定于7月19日本周三获得判决，但很可能会再次延长。



维州宣布取消主办2026年英联邦运动会

维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布，由于面临财政困难，维州将不再举办2026年英联邦运动会。





他在周二上午的发布会上表示： “举办英联邦运动会的花费并非预计的26亿澳元，而是至少60亿澳元，甚至可能高达70亿。”





他表示不会从医疗和教育经费中拨出款项举办运动赛事，而2026年的英联邦运动会到底由谁来主办目前尚在讨论中。





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