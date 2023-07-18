秦刚消失三周 中国外交部称无更多信息提供

中国外长秦刚已三周未公开露面，中国外交部发言人在周一表示，关于此事没有更多信息可以提供。

G20 PENNY WONG QIN GANG MEETING

A supplied image shows Australian Foreign Minister Penny Wong meeting Chinese Foreign Minister Qin Gang on the sidelines of the G20 summit in New Delhi, India, Thursday, March 2, 2023. (AAP Image/Supplied by the office of the Minister for Foreign Affairs) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / Supplied by the office of the Minister for Foreign Affairs

中国外交部长秦刚已经从公众视野消失三个星期，引发多种猜测，中国外交部发言人在周一（7月17日）的例行记者会上面对记者提问，表示并无信息可以提供，并强调中国的外交活动如常进行。

秦刚的最近一次公开露面是6月25日会晤斯里兰卡外长、越南外长、俄罗斯副外长等人，此后便再未现身。

周一，当被记者问及秦刚何时重返工作岗位时，中国外交部发言人毛宁表示，没有可以提供的信息。

记者就声称秦刚正因绯闻而接受调查的报道寻求评论，毛宁回应：“我不了解你所说的情况。”

当被追问秦刚是否仍为中国外长以及为何三周有余未露面，她表示：“你的第一个问题，建议你查阅中国外交部的网站，我也没有其他更多的信息可以提供。”
Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao
Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Source: AAP / AP
关于中国的外交活动是否会受秦刚缺席影响，毛宁强调中国的外交活动“都在正常进行”。

在中国外交部的官网上，秦刚作为外交部部长的网页介绍仍保持不变。

上周二（7月11日），中国外交部发言人汪文斌宣布，秦刚因“健康原因”无法出席在印尼雅加达举行的东盟外长会议，而由中共中央外事办主任王毅代为出席。

秦刚于2021年出任中国驻美大使，于去年年底接替王毅、担任中国外交部长，并身兼国务委员。

今年5月，澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）曾表示，中国外交部长秦刚将会于7月访问澳大利亚。

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Published 18 July 2023 1:24pm
Source: SBS

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