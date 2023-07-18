秦刚消失三周 中国外交部称无更多信息提供

中国外交部长秦刚已经从公众视野消失三个星期，引发多种猜测，中国外交部发言人在周一（7月17日）的例行记者会上面对记者提问，表示并无信息可以提供，并强调中国的外交活动如常进行。





秦刚的最近一次公开露面是6月25日会晤斯里兰卡外长、越南外长、俄罗斯副外长等人，此后便再未现身。





周一，当被记者问及秦刚何时重返工作岗位时，中国外交部发言人毛宁表示，没有可以提供的信息。





记者就声称秦刚正因绯闻而接受调查的报道寻求评论，毛宁回应：“我不了解你所说的情况。”





当被追问秦刚是否仍为中国外长以及为何三周有余未露面，她表示：“你的第一个问题，建议你查阅中国外交部的网站，我也没有其他更多的信息可以提供。”



Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Source: AAP / AP 关于中国的外交活动是否会受秦刚缺席影响，毛宁强调中国的外交活动“都在正常进行”。





在中国外交部的官网上，秦刚作为外交部部长的网页介绍仍保持不变。





上周二（7月11日），中国外交部发言人汪文斌宣布，秦刚因“健康原因”无法出席在印尼雅加达举行的东盟外长会议，而由中共中央外事办主任王毅代为出席。





秦刚于2021年出任中国驻美大使，于去年年底接替王毅、担任中国外交部长，并身兼国务委员。





今年5月，澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）曾表示，中国外交部长秦刚将会于7月访问澳大利亚。



