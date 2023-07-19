SBS早新闻（7月20日）Play16:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.14MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。英联邦运动会或将重返英国阿尔巴尼斯将首次正式访问新西兰中国国家副主席与美国气候特使在北京举行会谈希腊丛林火灾继续蔓延欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【正在行动】您如何看待议会原住民之声公投宣传册的内容？澳大利亚租房危机背后的真正原因是什么？澳中财长四年来首度会晤 澳方寻求在关税问题上取得进展分享Latest podcast episodes【微声音】鲁滨逊漂流记现实版：坐船要带芥末和酱油从工程师到矿车司机：在澳洲驾驶“变形金刚”是一种怎样的体验？【正在行动】您如何看待议会原住民之声公投宣传册的内容？【圆桌健谈】如何制作营养全面的快手“白人饭”？专家为您支招