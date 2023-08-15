SBS早新闻（8月16日）Play16:18 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.92MB) 总理将会见各州和领地领导人，商讨解决住房危机方案；新数据显示澳人工资增长与通胀保持一致；夏威夷野火死亡人数上升至99人；俄罗斯一加油站发生火灾，至少35人死亡。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】澳洲统计局公布6月季度工资价格指数澳中两国教育部部长会面 讨论教育的价值和经济机会毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存”Matildas球星麦阿诺德“改变人生”的一天分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】澳洲统计局公布6月季度工资价格指数毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存”【现场说法】有数套房产的单身人士能否通过家庭信托更好地保护资产？【专访】贾宝华教授：多样化的科研方能服务多样化的社会