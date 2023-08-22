SBS早新闻（8月23日）Play15:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.87MB) 澳总理将于下周三宣布原住民之声公投日期；德国表示，将与澳大利亚等国合作应对中国影响力；赛塔·他威信当选泰国新任总理；香港宣布禁止进口部分日本海产品。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE香港宣布将禁止部分日本海产品【澳洲经济观察】澳洲大麦对华出口解禁 为何说葡萄酒行业仍“前途未卜”？【SBS新闻快报】中国国有银行开始大量吸纳离岸人民币现金悉尼市议会禁止新建物业连接天然气 波及住宅及餐厅分享Latest podcast episodes【解读】GDP增速被指未达预期 中国经济的“几架马车”哪里出了问题？【正在行动】新住房计划将为租房者节省数十亿澳元 会影响到您吗？【SBS学英语】第44集：浅聊下极端天气【圆桌健谈】疫情和生活压力让人磨牙？您知道磨牙的原因是什么吗？