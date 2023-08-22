【澳洲经济观察】澳洲大麦对华出口解禁 为何说葡萄酒行业仍“前途未卜”？

中国政府不久前解除了澳大利亚大麦进口的禁令，给同样被加征高额关税的澳大利亚葡萄酒行业恢复对华出口带来新的希望。





然而，专家认为，澳大利亚葡萄酒行业因近年来中国的高关税、生产过剩以及疫情期间物流不顺而面临着严重的供过于求问题，需要数年才能解决。





荷兰合作银行（Rabobank）最新发布的第三季度葡萄酒报告中指出，全澳葡萄园储存的葡萄酒足以装满859个奥林匹克标准游泳池。





RaboResearch分析师皮娅·皮戈特（Pia Piggott）说：“这相当于20多亿升葡萄酒，或28亿余瓶葡萄酒。”





2020 年，澳大利亚要求对新冠病毒来源进行调查，引发了中国政府的报复行动，如对澳大利亚葡萄酒和大麦征收反倾销税，导致澳大利亚与最大贸易伙伴中国的关系恶化。





这些限制措施重创了葡萄酒产业，截至 6 月的一年中，对华出口从截至 2020 年 1 月的 12 亿澳元高峰缩减至仅 810 万澳元。





行业机构澳大利亚葡萄与葡萄酒协会（Australian Grape & Wine）的首席执行官李·麦克莱恩（Lee McLean）说：“没有其他市场能迅速弥补中国市场的损失。”





麦克莱恩补充说，向英国、欧洲、美国和亚洲其他地区等市场的多元化发展需要时间才能见效。





SBS通讯员魏睿昊表示：“从经济效果来说，高额关税的取消对澳大利亚大麦行业影响本身没那么大，更多的是一个信号的作用。”





“从实际效果来看，澳大利亚红酒如果重新能够实现对华正常出口，意义会非常巨大。”





原因一则是大麦在澳中贸易总额中占比远低于肉类、葡萄酒、海鲜等，二则是在中国实施高额关税后，澳大利亚大麦迅速找到了新的出口目的地。





魏睿昊分析说：“事实上，在2021年以来，澳大利亚大麦出口总量还是较高的。无非原本卖给中国的（大麦），现在卖到了其他地方。另一方面，不排除通过第三国中转后可以避免关税。”





在魏睿昊看来，葡萄酒行业与大麦的情况截然不同。



大麦可以找到其他买家，但红酒的情况是0到100的变化。 魏睿昊

“中国毫无疑问是澳大利亚葡萄酒第一大买家，在贸易争端出现后，澳大利亚葡萄酒行业尝试过欧美或其他新兴消费市场，但这些地区对澳大利亚葡萄酒的需求体量差别非常大，完全无法代替中国市场。”





中国历来是包括铁矿石在内的澳大利亚大宗商品的热衷购买者，自去年工党上台以来，澳中之间的紧张关系有所缓和，今年中国恢复了煤炭和木材的购买。





中国最近取消了对澳大利亚大麦征收的关税，这为中国尽早放松从2021年起对澳大利亚葡萄酒征收的为期五年的关税带来了希望。



但皮娅·皮戈特表示，即使关税在今年取消，中国葡萄酒消费复苏，澳大利亚葡萄酒业也需要至少两年的时间来解决过剩问题，因为关税限制恰逢一个特殊的种植季节。





她补充说：“这恰逢新冠疫情、物流瓶颈和通货膨胀，这些都是出口增长和多样化计划的主要障碍。”





“因此，关税实施两年多以来，澳大利亚商业红葡萄的价格大幅下降，供过于求的问题依然存在。”





7 月份发布的《澳大利亚葡萄酒出口报告》显示，在截至 6 月份的一年中，澳大利亚葡萄酒出口额下降了十分之一，为 18.7 亿澳元，出口量下降了 1%，为 6.21 亿升。





本周，全球最大的独立酿酒商澳大利亚富邑葡萄酒庄园（Treasury Wine Estates）报告称，受销售额下降的影响，该公司利润下降。





该公司首席执行官在 5 月份表示，即使取消高关税，该公司的葡萄酒销售额也不会恢复到原来的水平。





不过，这场危机让澳大利亚国内消费者更能买得起优质红葡萄酒。





麦克莱恩说：“我们只能说，下次你去买葡萄酒时，一定要确保是澳大利亚葡萄酒。”





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



