SBS早新闻（2022年11月26日）

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Published 26 November 2022 at 10:13am
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维多利亚州州选举今天举行；莫里森被指 "侵蚀 "公众对政府信任；北约秘书长谈及对中国立场；易卜拉欣宣誓就任马来总理。

Published 26 November 2022 at 10:13am
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