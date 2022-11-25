SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年11月26日）Play14:48SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.54MB)Published 26 November 2022 at 10:13amSource: SBS 维多利亚州州选举今天举行；莫里森被指 "侵蚀 "公众对政府信任；北约秘书长谈及对中国立场；易卜拉欣宣誓就任马来总理。Published 26 November 2022 at 10:13amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州州选举今天举行 投票站开放至晚6点【健身教室】：在澳洲学会游泳的重要性SBS晚新闻（2022年11月25日）【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士分享Latest podcast episodes【健身教室】：在澳洲学会游泳的重要性SBS晚新闻（2022年11月25日）SBS早新闻（11月25日）【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士