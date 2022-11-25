SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月25日）Play06:50SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.64MB)Published 25 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS “黑色星期五”促销期澳人消费预计约62亿澳元；新州政府推出全澳首创计划 支持留学生就业；澳洲第四波疫情呈放缓趋势 但“新冠感染风险仍在持续”；澳洲倡权机构批评购物季促销损害工人利益和环境。（请点击播放键收听详细内容）Published 25 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联邦反腐败监督机构法案通过澳大利亚下议院澳洲最新这波疫情呈放缓趋势 但“新冠感染风险仍在持续”“极端越权”：前国库部长弗莱登伯格就莫里森秘密部长事件打破沉默新州政府推出全新工作计划 为国际学生就业牵线搭桥澳洲消费者迎购物季 “黑色星期五”销售的真正成本是什么?分享Latest podcast episodesSBS早新闻（11月25日）【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士从Deliveroo宣布退出澳洲看递送服务的市场现状【我们的故事】忧郁症患者钟盈成：艺术是助我康复的良药