SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年11月5日）Play11:59SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.97MB)Published 5 November 2022 at 9:57amSource: SBS 新州今日预计将受重度洪水影响；推特裁员计划或已波及澳大利亚；德国总理朔尔茨与李克强会面；拜登暗示将支持伊朗政权更迭（更多详细内容请收听音频报道）。Published 5 November 2022 at 9:57amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇【疫苗快报】研究显示已有三分之二澳人感染过新冠病毒分享Latest podcast episodes【园艺热线】猝倒病和立枯病的防治透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇SBS晚新闻（2022年11月4日）【疫苗快报】研究显示已有三分之二澳人感染过新冠病毒