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SBS早新闻（2022年11月5日）

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Published 5 November 2022 at 9:57am
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新州今日预计将受重度洪水影响；推特裁员计划或已波及澳大利亚；德国总理朔尔茨与李克强会面；拜登暗示将支持伊朗政权更迭（更多详细内容请收听音频报道）。

Published 5 November 2022 at 9:57am
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