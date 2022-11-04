【疫苗快报】研究显示已有三分之二澳人感染过新冠病毒

要点 专家称几周内澳洲或将出现新一轮疫情

研究显示已有三分之二澳人感染过新冠

卫生部数据显示接种新冠疫苗会对月经有所影响

专家称几周内澳洲或将出现新一轮疫情

专家表示，随着病例数上升和新变种的传播，澳大利亚可能会在未来几周内出现另一轮新冠疫情。





在周四发布的一份报告中，新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）博士警告说，感染将很快增加。





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她说：“通过查看我们掌握的所有本地信息以及海外正在发生的事情，我们相信未来几周新冠病例将会增加。”





澳大利亚大多数州和领地今天（周五）报告称，每周新增的新冠病例数大幅上升。维州首席卫生官布雷特·萨顿（ Brett Sutton）表示，这些数字预示着又一轮疫情的开始。





“新州社区疫苗接种和先前感染带来的免疫保护继续降低了民众的重症风险，但老年人和有潜在健康状况的人士将继续面临更高的风险。”





传染病医师、临床微生物学家保罗·格里芬（Paul Griffin）副教授告诉 SBS 新闻，新冠病毒不会从社区中消失。





他说：“我们目前绝对可能处于新疫情的边缘，真正清楚的是，新冠病毒的风险不会消失。”





“它在很长一段时间内都不会归零，我们需要人们了解它仍然存在，它仍然会以疫情暴发的形式来来去去，希望这些疫情会变得不那么频繁，幅度也更小，但情况不一定如此。”



研究显示已有三分之二澳人感染过新冠

国家免疫研究和监测中心（NCIRS）的新研究显示，包括儿童和青少年在内的至少三分之二的澳大利亚人已感染过新冠病毒。





周四，NCIRS 发布了两项全国血清调查（血液样本分析）结果，一项针对儿童和青少年，另一项针对成人。





儿童和青少年调查发现，澳大利亚19岁及以下的人中至少有64%已经感染过新冠病毒。





在1至14岁未接种疫苗的儿童中，约80%有过去感染的证据。





澳大利亚国家免疫研究与监测中心（NCIRS）的传染病专家、儿科研究负责人科尔雷拉（Archana Koirala）博士说：“这一数字是通过鼻喉拭子病毒检测所报告的病例数的两倍多。”





“这属意料之中，因为许多儿童要么症状轻微，要么没有症状，因此没有进行病毒检测。”





对成年人的调查则发现，至少有三分之二的成年人已感染过新冠病毒。



卫生部数据显示接种新冠疫苗会对月经有所影响

澳大利亚卫生部表示，新冠疫苗对接种当月的月经周期有小而短暂的影响。





卫生部称：“一项针对全球女性的大型研究发现，接种新冠疫苗与她们的月经周期出现小而短暂的变化有关。”





“女性的月经周期平均延长了不到一天，但经期持续时间没有变化。这些变化在接种疫苗后的下一个月经周期就会结束。”





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