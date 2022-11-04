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“进入下一波新冠浪潮” 新州和维州新增病例数大幅上升

周五，澳大利亚大多数州和领地报告称，每周新增的新冠病例数大幅上升。新州的卫生官员预计病例数将继续上升。

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Passengers wearing face masks at Southern Cross Station in Melbourne. (file) Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

要点
  • 一项新的全国研究称，澳大利亚有超过三分之二的儿童感染了新冠；
  • 澳大利亚卫生部披露新冠疫苗对月经周期的影响；
  • 西澳州和昆州已经结束新冠大流行紧急状态。
澳大利亚大多数州和领地今天（周五）报告称，每周新增的新冠病例数大幅上升。

在新州，新增病例数在一周内从10050例跃升至12450例，比上一周增加24%。

维州报告的新增病例从8537例跃升至10226例，较上一周增幅近20%。
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周四，新州首席医疗官克里·钱特（Kerry Chant）博士预计未来新州的新冠病例数将继续上升。

她在一段视频中说：“这告诉我们，我们正在进入下一波新冠浪潮。”

上周，维州首席卫生官布雷特·萨顿（Brett Sutton）也表达了类似的看法，称维州“正处于另一波新冠浪潮的开始”。
澳大利亚联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，钱特博士的建议及时提醒人们要接种推荐的新冠加强针，并保持最新的疫苗接种状态。

他说，新冠病例的7天平均数仍未到7月份峰值的1/10。然而，在过去的一周里，新冠病例数增加了约2%。

一项全国
研究
显示，至少三分之二的澳大利亚儿童感染了新冠。

澳大利亚国家免疫研究与监测中心（NCIRS）的传染病专家、儿科研究负责人科尔雷拉（Archana Koirala）博士说：“这一数字是通过鼻喉拭子病毒检测所报告的病例数的两倍多。”

“这属意料之中，因为许多儿童要么症状轻微，要么没有症状，因此没有进行病毒检测。”
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对于辉瑞针对原始病毒和Omicron的BA.1亚变种的双价新冠疫苗，澳大利亚药监局已批准将其作为18岁及以上人群的强化针。

澳大利亚免疫技术咨询小组将对该疫苗进行审查。

澳大利亚卫生部表示，新冠疫苗对接种当月的月经周期有小而短暂的影响。

卫生部称：“一项针对全球女性的大型研究发现，接种新冠疫苗与她们的月经周期出现小而短暂的变化有关。”

“女性的月经周期平均延长了不到一天，但经期持续时间没有变化。这些变化在接种疫苗后的下一个月经周期就会结束。”
澳大利亚卫生部表示，一些人患上长期新冠（Long COVID）的风险增加，包括35岁以上的人、女性、有基础疾病如糖尿病的人，或在感染新冠期间患有重疾的人。

西澳州和昆州的新冠紧急状态已经结束。

世界卫生组织在其最新报告中表示，在截至10月30日的一周内，全球新增新冠病例数下降了17%，死亡人数下降了5%。在国家层面，德国、日本、美国、中国和韩国报告的全球新冠病例数最多。

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Published 4 November 2022 at 2:21pm, updated an hour ago at 2:30pm
Source: SBS
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