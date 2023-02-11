SBS早新闻（2023年2月12日）Play13:26 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.29MB) 美国将六家中国实体列入出口黑名单；土耳其叙利亚地震死亡人数超2.4万；墨尔本男子在土耳其叙利亚地震中遇难；澳洲总理将参加悉尼同性恋狂欢节游行（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。 请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥【我们的故事】快乐姥姥Jenny学英语、学开车、做油管博主的移民生活“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事【我们的故事】“荒野旅行家”小辉：父母反对浇不灭心中“淘金梦”分享Latest podcast episodes云端青少年交响乐团新春音乐会“从东方到西方”：一场孩子们的音乐秀土耳其叙利亚地震死亡人数逼近三万 土耳其多年地震税去向不明【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥