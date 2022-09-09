SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月10日）Play13:10SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.06MB)Published 10 September 2022 at 9:42amBy Mo LinSource: SBS 查尔斯三世国王发表首次电视讲话；世界各地纷纷悼念伊丽莎白女王离世；澳储行计划更换五元澳币上的女王头像；澳大利亚联合党被选举委员会注销Published 10 September 2022 at 9:42amBy Mo LinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多矿业巨头帕尔默注销了澳大利亚联合党伊丽莎白二世：意外登基的天生女王分享Latest podcast episodes【园艺热线】 畅聊中秋和春季播种【我们的故事】烘焙达人Sam：中秋月饼 如何做到年年吃年年新？SBS晚新闻（2022年9月9日）【疫苗快报】航班口罩要求与无症状感染者隔离期新规即日起生效