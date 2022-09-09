SBS早新闻（2022年9月10日）

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Published 10 September 2022 at 9:42am
By Mo Lin
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查尔斯三世国王发表首次电视讲话；世界各地纷纷悼念伊丽莎白女王离世；澳储行计划更换五元澳币上的女王头像；澳大利亚联合党被选举委员会注销

Published 10 September 2022 at 9:42am
By Mo Lin
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