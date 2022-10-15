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SBS早新闻（2022年10月16日）

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Published 16 October 2022 at 9:38am
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维州新州继续受洪水影响；中共二十大将于今天在北京召开；近六万五千名俄军在俄乌冲突中丧生；土耳其矿山爆炸至41人死亡

Published 16 October 2022 at 9:38am
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