SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月16日）Play13:34SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.43MB)Published 16 October 2022 at 9:38amSource: SBS 维州新州继续受洪水影响；中共二十大将于今天在北京召开；近六万五千名俄军在俄乌冲突中丧生；土耳其矿山爆炸至41人死亡Published 16 October 2022 at 9:38amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多西澳警察发起国际招聘 为受聘者提供公民身份澳洲东部洪水警告：维州北部居民现已无法撤离苹果传奇：走进2022年悉尼青苹果节 感受历史传承和多元文化奥斯陆或将成世界首个零碳排放首都带薪育儿假期将延长至 26 周分享Latest podcast episodes【生活杂志】澳大利亚两家公共媒体机构ABC和SBS有何异同？常见的网络安全问题：什么是恶意软件？手机会中毒吗？【心理热线】教育内卷会给孩子带来心理压力吗？【我们的故事】维州Point Cook选区独立候选人赵侠：从创办学生会到州议员候选人