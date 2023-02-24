SBS早新闻（2023年2月25日）Play14:46 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.52MB) 世界各地纪念俄罗斯入侵乌克兰一周年；联合国大会为乌克兰战争的受害者默哀；研究表明企业利润过高导致通胀飙升；瑙鲁寻求庇护者举行抗议活动欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。您可以在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多哦乌克兰纪念俄罗斯入侵一周年 联合国大会为战争受害者默哀悉尼将举行第45届Mardi Gras同性恋狂欢节大游行资深电台DJ遭性向歧视 揭华人性小众群体面对的职场困境澳大利亚贸易部长或将出访中国 牛肉最有望“解禁”？实惠又闪亮的人造石材台面暗含安全隐患 堪称“21世纪石棉”？澳大利亚将举行23年来首次公投 一文看清投票七大问题分享Latest podcast episodes艺术难理解？看展没思路？NGV的这些隐藏项目或许对您有帮助【签证新政】澳洲政府调整留学生工作时间上限及毕业后的工作权利【生活杂志】为何“摇头丸”和“迷幻蘑菇”能治疗精神疾病？SBS早新闻（2月26日）