SBS早新闻（2023年2月25日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

世界各地纪念俄罗斯入侵乌克兰一周年；联合国大会为乌克兰战争的受害者默哀；研究表明企业利润过高导致通胀飙升；瑙鲁寻求庇护者举行抗议活动

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

您可以在 
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多哦

乌克兰纪念俄罗斯入侵一周年 联合国大会为战争受害者默哀

悉尼将举行第45届Mardi Gras同性恋狂欢节大游行

资深电台DJ遭性向歧视 揭华人性小众群体面对的职场困境

澳大利亚贸易部长或将出访中国 牛肉最有望“解禁”？

实惠又闪亮的人造石材台面暗含安全隐患 堪称“21世纪石棉”？

澳大利亚将举行23年来首次公投 一文看清投票七大问题

分享

Latest podcast episodes

NGV_CHINAPP_025-Edit-Edit_fullres.jpg

艺术难理解？看展没思路？NGV的这些隐藏项目或许对您有帮助

File image

【签证新政】澳洲政府调整留学生工作时间上限及毕业后的工作权利

Magic mushrooms, illustration

【生活杂志】为何“摇头丸”和“迷幻蘑菇”能治疗精神疾病？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2月26日）