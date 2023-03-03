SBS早新闻（2023年3月4日）Play16:27 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.06MB) 二十国集团外长会议在印度落幕；国民银行CEO称或还将加息三次；白俄罗斯诺奖得主被判10年监禁；埃及胡夫金字塔内发现新通道（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲租房市场持续火爆 海外人士如何提高竞争力？投票畅谈：新州大选将至 如何登记投票、如何成为官方临时工作人员？【对话后浪】面对不可逆的人工智能时代，各行各业该做出怎样的改变？澳大利亚是否会禁止Tiktok？傲利资本清算 齐洛“跑路”？了解在澳投资如何谨防金融骗局分享Latest podcast episodes【心理热线】女性的挑战和心理健康SBS晚新闻（2023年3月3日）【澳洲育儿新知】对于澳洲幼托，您究竟了解多少？澳洲租房市场持续火爆 海外人士如何提高竞争力？