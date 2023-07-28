SBS早新闻（2023年7月28日）Play11:53 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.88MB) 美国高级部长抵澳开展外交和安全会谈；中国驻澳大使肖千就中国军事威胁论置评；古特雷斯警告称“全球沸腾”时代已经到来；女足世界杯澳大利亚队爆冷不敌尼日利亚。点击音频，收听完整新闻。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲侵袭性脑膜炎病例持续增加 较去年同期增长近五成走近世界华人文学，对话旅澳获奖作家【澳洲经济观察】年通胀率降至6% 8月是否还会加息？【SBS新闻快报】维州或出台新政禁止房东每两年涨租超过一次【观点】维州房改提案：冻结租金暗示政府看衰短期市场分享Latest podcast episodes澳洲侵袭性脑膜炎病例持续增加 较去年同期增长近五成走近世界华人文学，对话旅澳获奖作家【澳洲经济观察】年通胀率降至6% 8月是否还会加息？【SBS新闻快报】维州或出台新政禁止房东每两年涨租超过一次