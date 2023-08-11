SBS早新闻（2023年8月12日）Play07:24 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.77MB) 阿尔巴尼斯称访华不以成蕾获释为条件；澳联储行长洛威警告利率或将再次提高；夏威夷毛伊岛野火已造成至少55人死亡；拜登之子亨特·拜登或将面临刑事起诉（点击音频，收听完整报道）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE女足世界杯澳洲队将迎战法国队 夺冠路上最难一战？没有国民医疗保障财务支持遭削 庇护寻求者莉亚陷入生活费用危机澳大利亚住房危机是移民激增造成的吗？这份报告指出主要根源澳洲新研究揭示社会经济地位差异造成癌症死亡率差距分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】联邦储备银行行长拒绝将冻结房租作为应对住房危机的措施澳大利亚街头该如何科学停车【对话后浪】“我是富二代”系列：被父母“忽悠”来澳后遭遇“断供”生活【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的整枝打叶技术